"Реал" близок к подписанию контракта с adidas на € 1,6 млрд

"Реал" и adidas ведут переговоры о продлении сотрудничества, сообщает Marca.По информации издания, стороны должны согласовать все детали нового контракта до конца текущего сезона. Ожидается, что мадридский клуб и немецкая компания продлят действующее соглашение на 12 лет — до 2031 года. Сумма договора оценивается в € 1,6 млрд. За сезон "сливочные" будут получать от производителя спортивной экипировки минимум € 120 млн. При этом данная сумма может увеличиваться за счёт всевозможных бонусов. Таким образом, «Реал» получит самый выгодный контракт среди всех клиентов adidas.