Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Новости партнеров

"Реал" близок к подписанию контракта с adidas на € 1,6 млрд

"Реал" и adidas ведут переговоры о продлении сотрудничества, сообщает Marca.

По информации издания, стороны должны согласовать все детали нового контракта до конца текущего сезона. Ожидается, что мадридский клуб и немецкая компания продлят действующее соглашение на 12 лет — до 2031 года. Сумма договора оценивается в € 1,6 млрд. За сезон "сливочные" будут получать от производителя спортивной экипировки минимум € 120 млн. При этом данная сумма может увеличиваться за счёт всевозможных бонусов. Таким образом, «Реал» получит самый выгодный контракт среди всех клиентов adidas.

"Чемпионат.сом"
Теги: Реал Ла Лига
Сегодня, 16:21
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