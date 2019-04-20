Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Карлес Пуйоль: Месси сезон за сезоном показывает, что он лучший в истории
Легендарный игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал бывшего партнёра по клубу Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
"Он играет на невероятном уровне. Считаю его лучшим игроком за всю историю футбола. Он показывает это сезон за сезоном. Посмотрите, как совершенствуется его игра, на всё, что он сейчас делает. Нельзя не заметить, что он прогрессирует с каждым годом, привнося новые элементы в свою игру.
Он стал лучше во всех отношениях, на личном уровне он сделал шаг вперёд. Он всегда был лидером на поле, но теперь можно видеть, что он является лидером и за его пределами. Он замкнутый человек, но сейчас ведёт команду за собой в роли капитана", - цитирует Пуйоля Goal.
"Чемпионат.сом"
"Он играет на невероятном уровне. Считаю его лучшим игроком за всю историю футбола. Он показывает это сезон за сезоном. Посмотрите, как совершенствуется его игра, на всё, что он сейчас делает. Нельзя не заметить, что он прогрессирует с каждым годом, привнося новые элементы в свою игру.
Он стал лучше во всех отношениях, на личном уровне он сделал шаг вперёд. Он всегда был лидером на поле, но теперь можно видеть, что он является лидером и за его пределами. Он замкнутый человек, но сейчас ведёт команду за собой в роли капитана", - цитирует Пуйоля Goal.
"Чемпионат.сом"
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