Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Новости партнеров

Карлес Пуйоль: Месси сезон за сезоном показывает, что он лучший в истории

Легендарный игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль назвал бывшего партнёра по клубу Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

"Он играет на невероятном уровне. Считаю его лучшим игроком за всю историю футбола. Он показывает это сезон за сезоном. Посмотрите, как совершенствуется его игра, на всё, что он сейчас делает. Нельзя не заметить, что он прогрессирует с каждым годом, привнося новые элементы в свою игру.

Он стал лучше во всех отношениях, на личном уровне он сделал шаг вперёд. Он всегда был лидером на поле, но теперь можно видеть, что он является лидером и за его пределами. Он замкнутый человек, но сейчас ведёт команду за собой в роли капитана", - цитирует Пуйоля Goal.

"Чемпионат.сом"
Теги: Пуйоль
Сегодня, 19:16
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4
(1)
#4  miktar   (Сегодня, 21:01)
  • 0
  •  (2)

Ушёл насовсем - Валерий Харламов, болеет Михаэль Шумахер, скоро закончит играть Игорь Акинфеев. Любимцы.
И Месси.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:07)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ФКСМ_1922
И не поспоришь... В хорошее мы время живём, Месси, Криш... Замены им не наблюдаю на горизонте, как бы кого не хвалили...

Может наоборот, в плохое? Раз есть только две 30-летних звезды и все остальные...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:38)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
И не поспоришь... В хорошее мы время живём, Месси, Криш... Замены им не наблюдаю на горизонте, как бы кого не хвалили... Оставляет намёк лишь Мбаппе, но это совсем другая история...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 19:22)
  • +1
  •  (7)

Это да!!!
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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