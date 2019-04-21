Зинедин Зидан: ситуацию в "Реале" надо менять

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о трансферной кампании мадридской команды после окончания текущего сезона.Специалист отказался называть конкретные имена футболистов, но отдельно подчеркнул, что разговоры с руководством уже были. При этом он также отметил, что будущее Гарета Бэйла в команде пока не обсуждалось."Я прекрасно знаю, что мне нужно, и поговорю о трансферах с руководством клуба. Но не сейчас. Называть имен не буду."Реалу" нужно будет кого-то продать, прежде чем купить? У каждого есть контракт. У нас будет время поговорить об этом. Это может случиться с кем угодно. «Реал» всегда приглашает лучших футболистов. Следует признать, что нынешний сезон не лучший для клуба, ситуацию нужно менять", - цитирует Зидана Marca.