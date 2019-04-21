Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Сельта
Жирона
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 33 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Вильярреал 32 33
17 Леванте 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Зинедин Зидан: ситуацию в "Реале" надо менять

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о трансферной кампании мадридской команды после окончания текущего сезона.

Специалист отказался называть конкретные имена футболистов, но отдельно подчеркнул, что разговоры с руководством уже были. При этом он также отметил, что будущее Гарета Бэйла в команде пока не обсуждалось.

"Я прекрасно знаю, что мне нужно, и поговорю о трансферах с руководством клуба. Но не сейчас. Называть имен не буду.

"Реалу" нужно будет кого-то продать, прежде чем купить? У каждого есть контракт. У нас будет время поговорить об этом. Это может случиться с кем угодно. «Реал» всегда приглашает лучших футболистов. Следует признать, что нынешний сезон не лучший для клуба, ситуацию нужно менять", - цитирует Зидана Marca.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 11:17
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