Испания Ла Лига 2018/19 
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Леванте 33 34
17 Вильярреал 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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"Севилья" с крупным счётом проиграла "Хетафе" и опустилась на 5-е место Примеры

В матче 33-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал "Севилью".

Чемпионат Испании

33 тур

"Хетафе" – "Севилья" 3:0

Гол: Мата, 34 (пен.), Молина, 45+4, 53

"Хетафе": Сория, Гонсалес, Микель, Дьене, Кабрера, Максимович, Арамбарри, Сибасаки (Портильо, 61), Мата (Ангел, 85), Дуро, Молина (Фламини, 78)

"Севилья": Вацлик, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Кьер, Банега (Промес, 46), Навас, Амаду (Меса, 67), Васкес, Эль-Хаддади (Рог, 69), Бен-Йеддер

Предупреждения: Амаду, 24, Банега, 30, Меркадо, 32, Васкес, 33, Эскудеро, 33, Мата, 38, Гонсалес, 50, Кабрера, 51

Удаления: Эскудеро, 45+4
Теги: Севилья Хетафе Ла Лига
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