Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Леванте
|33
|34
|17
|Вильярреал
|32
|33
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (8)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (8)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (21)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (21)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
"Севилья" с крупным счётом проиграла "Хетафе" и опустилась на 5-е место Примеры
В матче 33-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал "Севилью".
Чемпионат Испании
33 тур
"Хетафе" – "Севилья" 3:0
Гол: Мата, 34 (пен.), Молина, 45+4, 53
"Хетафе": Сория, Гонсалес, Микель, Дьене, Кабрера, Максимович, Арамбарри, Сибасаки (Портильо, 61), Мата (Ангел, 85), Дуро, Молина (Фламини, 78)
"Севилья": Вацлик, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Кьер, Банега (Промес, 46), Навас, Амаду (Меса, 67), Васкес, Эль-Хаддади (Рог, 69), Бен-Йеддер
Предупреждения: Амаду, 24, Банега, 30, Меркадо, 32, Васкес, 33, Эскудеро, 33, Мата, 38, Гонсалес, 50, Кабрера, 51
Удаления: Эскудеро, 45+4
Чемпионат Испании
33 тур
"Хетафе" – "Севилья" 3:0
Гол: Мата, 34 (пен.), Молина, 45+4, 53
"Хетафе": Сория, Гонсалес, Микель, Дьене, Кабрера, Максимович, Арамбарри, Сибасаки (Портильо, 61), Мата (Ангел, 85), Дуро, Молина (Фламини, 78)
"Севилья": Вацлик, Гомес, Эскудеро, Меркадо, Кьер, Банега (Промес, 46), Навас, Амаду (Меса, 67), Васкес, Эль-Хаддади (Рог, 69), Бен-Йеддер
Предупреждения: Амаду, 24, Банега, 30, Меркадо, 32, Васкес, 33, Эскудеро, 33, Мата, 38, Гонсалес, 50, Кабрера, 51
Удаления: Эскудеро, 45+4
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.