Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
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Зинедин Зидан: Бензема - лучший центрфорвард мира
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал Карима Бензема лучшим нападающим мира после его хет-трика в ворота "Атлетика" (3:0).
"Он показывает лучшую игру, которую я когда-либо видел в его исполнении с тех пор, как вернулся в клуб. Для меня он с восемью забитыми мячами подряд - лучший центрфорвард мира. Однако, меня его игра не удивляет, ведь я знаю, что он на это способен", — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.
Sport24.ru
"Он показывает лучшую игру, которую я когда-либо видел в его исполнении с тех пор, как вернулся в клуб. Для меня он с восемью забитыми мячами подряд - лучший центрфорвард мира. Однако, меня его игра не удивляет, ведь я знаю, что он на это способен", — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.
Sport24.ru
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