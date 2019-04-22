Зинедин Зидан: Бензема - лучший центрфорвард мира

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал Карима Бензема лучшим нападающим мира после его хет-трика в ворота "Атлетика" (3:0)."Он показывает лучшую игру, которую я когда-либо видел в его исполнении с тех пор, как вернулся в клуб. Для меня он с восемью забитыми мячами подряд - лучший центрфорвард мира. Однако, меня его игра не удивляет, ведь я знаю, что он на это способен", — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.