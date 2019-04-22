Карим Бензема: хочу остаться в "Реале"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что не планирует покидать клуб.Напомним, Бензема вчера оформил хет-трик в ворота "Атлетика".Ранее сообщалось, что к переходу в "Реал" близок нападающий "Айнтрахта" Лука Йович."Я намерен остаться в "Реале". Я играю за лучший клуб в мире", – цитирует игрока Marca.