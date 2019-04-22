Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (5)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (5)
16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (21)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (21)
Денис Черышев выбыл до конца сезона
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне.
28-летний россиянин получил повреждение во вчерашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.
Тесты показали, что у нападающего повреждена связочная капсула в правом колене, а также обнаружен перелом плато большеберцовой кости.
28-летний россиянин получил повреждение во вчерашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.
Тесты показали, что у нападающего повреждена связочная капсула в правом колене, а также обнаружен перелом плато большеберцовой кости.
? @Cheryshev sufre una fractura de la meseta tibial en su rodilla derecha— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 22, 2019
? Se pierde lo que resta de temporada pic.twitter.com/fV4oRl9Tew
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.