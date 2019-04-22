Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
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Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Новости партнеров

Денис Черышев выбыл до конца сезона

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы больше не сыграет в этом сезоне.

28-летний россиянин получил повреждение во вчерашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.

Тесты показали, что у нападающего повреждена связочная капсула в правом колене, а также обнаружен перелом плато большеберцовой кости.

Теги: Черышев Валенсия Ла Лига
Сегодня, 18:13
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5
(2)
#5  voron-   (Сегодня, 18:32)
  • +4
  •  (4)
online

Только восстановился и заиграл, и опять травма, жалко, скорейшего выздоровления
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#4  stepanmlc   (Сегодня, 18:24)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Денису, в сборной лучший


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:22)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Саламыч чешет затылок..

Хули ему чесать, в Бразилии игроков для сборной полно.
Денису здоровья.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Савелий  Россия (Сегодня, 18:16)
  • +2
  •  (6)
online

Саламыч чешет затылок.... Денису скорейшего восстановления!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 18:13)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
эх такой же как джано и дзагоев!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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