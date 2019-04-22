Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
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Юрий Васильков: после такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев
Известный спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал травму российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева.
"После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация", - цитирует Василькова "Чемпионат".
"После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация", - цитирует Василькова "Чемпионат".
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