Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Юрий Васильков: после такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев

Известный спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал травму российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева.

"После такой травмы Черышев пропустит не меньше трёх месяцев. Но эта травма ни в коем случае не травма крестообразных связок. Это механическое воздействие на часть коленного сустава, получилось просто растяжение. Но случился ещё и перелом. А это уже тяжёлая ситуация", - цитирует Василькова "Чемпионат".
Теги: Васильков Черышев Валенсия Ла Лига
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#1  Mick Jagger   (Сегодня, 20:41)
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здоровья, Брат
Регистрация: 28.11.2016 [жалоба]
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