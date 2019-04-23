Карим Бензема: я играю в лучшем клубе мира

Нападающий "Реала" Карим Бензема признался, что не собирается покидать команду.Француз проводит один из самых результативных сезонов в мадридской карьере - 30 голов."Я останусь в "Реале". Я в лучшем клубе мира", - цитирует Бензема Marca.