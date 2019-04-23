Зидан: для меня Бензема лучший нападающий в мире

Главный тренер "Реала" Зидан поделился своим мнением об игре главного форварда "галактикос" на данный момент:- Я знаю, какой игрок Карим, и его партнеры знают все о его манере игры и о том, как он может помогать команде.Он забил невероятное количество голов, это правда, я очень рад за него. Но я не удивлен тем, что он делает.Для меня он лучший нападающий в мире, но у каждого есть свое мнение насчет лучших, - сказал наставник Королевского клуба.