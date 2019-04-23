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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Новости партнеров

Зидан: для меня Бензема лучший нападающий в мире

Главный тренер "Реала" Зидан поделился своим мнением об игре главного форварда "галактикос" на данный момент:

- Я знаю, какой игрок Карим, и его партнеры знают все о его манере игры и о том, как он может помогать команде.

Он забил невероятное количество голов, это правда, я очень рад за него. Но я не удивлен тем, что он делает.

Для меня он лучший нападающий в мире, но у каждого есть свое мнение насчет лучших, - сказал наставник Королевского клуба.

Источник: goal.com
Теги: Зидан Бензема Реал
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 14:22)
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Зизу. Очень полезный игрок!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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