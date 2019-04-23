В Сети появилось детское фото Месси с его будущей женой

В Сети появилась детская фотография нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с его будущей женой Антонеллой Рокуццо.На опубликованном газетой Diario La Capital de Mar de Platа снимке форвард сине-гранатовых находится на побережье Мар-дель-Плата в Аргентине. На фото футболисту было десять лет, а его будущей супруге – девять.По информации источника, десятилетний Мессии выступал за "Ньюэллс Олд Бойз" в детском футбольном турнире. Рокуццо является двоюродной сестрой одного из бывших одноклубников нападающего из детской команды.