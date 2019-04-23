Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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В Сети появилось детское фото Месси с его будущей женой

В Сети появилась детская фотография нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с его будущей женой Антонеллой Рокуццо.

На опубликованном газетой Diario La Capital de Mar de Platа снимке форвард сине-гранатовых находится на побережье Мар-дель-Плата в Аргентине. На фото футболисту было десять лет, а его будущей супруге – девять.

По информации источника, десятилетний Мессии выступал за "Ньюэллс Олд Бойз" в детском футбольном турнире. Рокуццо является двоюродной сестрой одного из бывших одноклубников нападающего из детской команды.



"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Ла Лига
Сегодня, 16:28
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