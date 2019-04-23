Лука Модрич хочет остаться в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что хотел бы остаться в мадридской команде.Отмечалось, что в конце сезона хорватский футболист может покинуть команду и продолжить карьеру в чемпионате Италии."Надеюсь сыграть еще 100 матчей за "Реал". Каждая игра за этот клуб была радостью", — приводит слова Модрича AS.Текущее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2020 года. Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2012 году за €35 млн.В нынешнем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил три мяча и сделал семь голевых передач.