Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (2)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (2)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (7)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (7)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Лука Модрич хочет остаться в "Реале"
Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что хотел бы остаться в мадридской команде.
Отмечалось, что в конце сезона хорватский футболист может покинуть команду и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
"Надеюсь сыграть еще 100 матчей за "Реал". Каждая игра за этот клуб была радостью", — приводит слова Модрича AS.
Текущее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2020 года. Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2012 году за €35 млн.
В нынешнем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил три мяча и сделал семь голевых передач.
"Газета.ру"
Отмечалось, что в конце сезона хорватский футболист может покинуть команду и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
"Надеюсь сыграть еще 100 матчей за "Реал". Каждая игра за этот клуб была радостью", — приводит слова Модрича AS.
Текущее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2020 года. Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2012 году за €35 млн.
В нынешнем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил три мяча и сделал семь голевых передач.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.