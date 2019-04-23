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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Лука Модрич хочет остаться в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что хотел бы остаться в мадридской команде.

Отмечалось, что в конце сезона хорватский футболист может покинуть команду и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

"Надеюсь сыграть еще 100 матчей за "Реал". Каждая игра за этот клуб была радостью", — приводит слова Модрича AS.

Текущее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2020 года. Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2012 году за €35 млн.

В нынешнем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 31 матч, в которых забил три мяча и сделал семь голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Реал Ла Лига
Сегодня, 17:07
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