Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Карим Бензема: обещал дочери, что забью три гола

Нападающий "Реала" Карим Бензема признался, что обещал дочери забить три гола в ворота "Атлетика" в матче 33-го тура чемпионата Испании (3:0).

"Эти голы для моей дочери! Я обещал ей, что забью три гола. Это подарок для нее", - цитирует Бензема Football Espana.

"СЭ"
Теги: Реал Атлетик Ла Лига Бензема
Сегодня, 04:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама