Карим Бензема: обещал дочери, что забью три гола

Нападающий "Реала" Карим Бензема признался, что обещал дочери забить три гола в ворота "Атлетика" в матче 33-го тура чемпионата Испании (3:0)."Эти голы для моей дочери! Я обещал ей, что забью три гола. Это подарок для нее", - цитирует Бензема Football Espana.