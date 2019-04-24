Погба сообщил партнерам в "Манчестер Юнайтед" о желании перейти в "Реал"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба твердо намерен перебраться в мадридский "Реал" этим летом.По информации L'Equipe, французский футболист уже предупредил о своем выборе партнеров по команде.Полузащитника не устраивает зыбкое положение "красных дьяволов" в таблице чемпионата Англии, пока что их попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон под вопросом.Если "МЮ" не окажется в топ-4 по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), уход 26-летнего игрока буде неминуем.Наставник "Реала" Зинедин Зидан готов принять в команду Погба. Сам спортсмен также не скрывает желания переехать в Мадрид, несмотря на то, что манкунианцы хотят продлить соглашение.