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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Новости партнеров

Погба сообщил партнерам в "Манчестер Юнайтед" о желании перейти в "Реал"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба твердо намерен перебраться в мадридский "Реал" этим летом.

По информации L'Equipe, французский футболист уже предупредил о своем выборе партнеров по команде.

Полузащитника не устраивает зыбкое положение "красных дьяволов" в таблице чемпионата Англии, пока что их попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон под вопросом.

Если "МЮ" не окажется в топ-4 по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), уход 26-летнего игрока буде неминуем.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан готов принять в команду Погба. Сам спортсмен также не скрывает желания переехать в Мадрид, несмотря на то, что манкунианцы хотят продлить соглашение.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Реал АПЛ
Сегодня, 09:10
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 09:36)
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Болеет за:
«Спартак»
...Если "МЮ" не окажется в топ-4 по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), уход 26-летнего игрока буде неминуем...

А сам Погба может что-то сделает для попадания в топ-4?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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