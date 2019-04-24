Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|...
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|...
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|...
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
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Погба сообщил партнерам в "Манчестер Юнайтед" о желании перейти в "Реал"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба твердо намерен перебраться в мадридский "Реал" этим летом.
По информации L'Equipe, французский футболист уже предупредил о своем выборе партнеров по команде.
Полузащитника не устраивает зыбкое положение "красных дьяволов" в таблице чемпионата Англии, пока что их попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон под вопросом.
Если "МЮ" не окажется в топ-4 по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), уход 26-летнего игрока буде неминуем.
Наставник "Реала" Зинедин Зидан готов принять в команду Погба. Сам спортсмен также не скрывает желания переехать в Мадрид, несмотря на то, что манкунианцы хотят продлить соглашение.
"Газета.ру"
По информации L'Equipe, французский футболист уже предупредил о своем выборе партнеров по команде.
Полузащитника не устраивает зыбкое положение "красных дьяволов" в таблице чемпионата Англии, пока что их попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон под вопросом.
Если "МЮ" не окажется в топ-4 по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ), уход 26-летнего игрока буде неминуем.
Наставник "Реала" Зинедин Зидан готов принять в команду Погба. Сам спортсмен также не скрывает желания переехать в Мадрид, несмотря на то, что манкунианцы хотят продлить соглашение.
"Газета.ру"
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