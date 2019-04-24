Италия Серия А 2018/19 
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Коутиньо может стать заменой для Дибалы в "Ювентусе"

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо летом может продолжить карьеру в Италии.

По информации Calciomercato, он может присоединиться к туринскому "Ювентусу". В 26-летнем полузащитнике видят замену аргентинцу Пауло Дибале, который хочет оставить черно-белых в межсезонье.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе прошлого года, за него было отдано 135 млн евро, что стало рекордом для сине-гранатовых.

В Каталонии футболист не смог закрепиться в основе. В текущем сезоне он провел 32 матча в чемпионате Испании, оформил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение Коутиньо с "Барселоной" истекает летом 2023 года.

"Газета.ру"
Теги: Коутиньо Барселона Ювентус Серия А
Сегодня, 09:23
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