Коутиньо может стать заменой для Дибалы в "Ювентусе"

Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо летом может продолжить карьеру в Италии.По информации Calciomercato, он может присоединиться к туринскому "Ювентусу". В 26-летнем полузащитнике видят замену аргентинцу Пауло Дибале, который хочет оставить черно-белых в межсезонье.Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе прошлого года, за него было отдано 135 млн евро, что стало рекордом для сине-гранатовых.В Каталонии футболист не смог закрепиться в основе. В текущем сезоне он провел 32 матча в чемпионате Испании, оформил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение Коутиньо с "Барселоной" истекает летом 2023 года.