Годин и Филипе Луис покинут "Атлетико" по окончании сезона

Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис по окончании текущего сезона намерены покинуть клуб.Как сообщает Marca, у футболистов истекают контракты. Политика клуба заключается в том, чтобы не предлагать игрокам старше 30 лет контракты на срок более одного года, поэтому футболисты могут свободно вести переговоры с другими клубами с января.