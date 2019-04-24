Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Годин и Филипе Луис покинут "Атлетико" по окончании сезона

Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис по окончании текущего сезона намерены покинуть клуб.

Как сообщает Marca, у футболистов истекают контракты. Политика клуба заключается в том, чтобы не предлагать игрокам старше 30 лет контракты на срок более одного года, поэтому футболисты могут свободно вести переговоры с другими клубами с января.
Теги: Годин Луис Атлетико Ла Лига
Сегодня, 10:03
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