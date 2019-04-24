Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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Марселино Тораль: травма Черышева - серьезная потеря для "Валенсии"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Тораль прокомментировал травму российского полузащитника команды Дениса Черышева, который больше не сыграет в этом сезоне.

В ходе обследования врачи диагностировали повреждение связок правого колена и большеберцовой кости.

"Это серьезная потеря для "Валенсии". Печально, что все так случилось. Черышев - важный игрок для команды, он провел хороший сезон", — цитирует Марселино Mundo Deportivo.
Теги: Черышев Валенсия Ла Лига
Сегодня, 12:08
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#1  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 12:17)
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Наверно это больше потеря дл сборной,где он больше полезен.До прихода в сборную на его позиции играл Дзагоев,но сейчас и он травмирован,или всегда травмирован.Так,что и ставить некого
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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