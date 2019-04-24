Испания Ла Лига 2018/19 
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Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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"Барселона" нацелилась на молодого игрока голландского клуба

Гендиректор голландского "Гронингена" Ханс Нейланд признал факт проведения переговоров с "Барселоной" о возможном переходе 18-летнего хавбека Людовита Рейса.

Он отметил, что клуб планирует получить за свою восходящую звезду немалую компенсацию, а не 2,5 млн евро, о которых сообщали СМИ.

"Наши лучшие молодые дарования не покинут клуб по дешевке. Идут переговоры, но соглашение пока не достигнуто. 2,5 млн евро? Это гулпая сумма, я даже не хочу ее обсуждать", — приводит слова Нейланда AS.

Текущий контракт Рейса истекает в 2021 году.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ла Лига
Сегодня, 13:04
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