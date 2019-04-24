"Барселона" нацелилась на молодого игрока голландского клуба

Гендиректор голландского "Гронингена" Ханс Нейланд признал факт проведения переговоров с "Барселоной" о возможном переходе 18-летнего хавбека Людовита Рейса.Он отметил, что клуб планирует получить за свою восходящую звезду немалую компенсацию, а не 2,5 млн евро, о которых сообщали СМИ."Наши лучшие молодые дарования не покинут клуб по дешевке. Идут переговоры, но соглашение пока не достигнуто. 2,5 млн евро? Это гулпая сумма, я даже не хочу ее обсуждать", — приводит слова Нейланда AS.Текущий контракт Рейса истекает в 2021 году.