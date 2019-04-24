Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Леванте
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 34 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Вальядолид 34 35
17 Жирона 34 34
18 Леванте 33 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Зидан отказался назвать основного голкипера на следующий сезон

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался называть основного вратаря команды в следующем сезоне.

По словам Зидана, еще не время говорить об этом. Он считает, что сейчас главное то, что Кейлор Навас и Тибо Куртуа готовы вновь играть.

"Я не буду говорить, какого вратаря хочу на следующий сезон. Сейчас не время говорить об этом. Иногда я не получаю то, что хочу. Иногда наоборот. Сейчас важно то, что и Кейлор, и Тибо здоровы и готовы играть", — цитирует тренера "Реала" MAJ.

Куртуа перешел в команду из английского "Челси" летом 2018 года. За его трансфер мадридский клуб заплатил €35 млн. Навас пришел в "Реал" в 2014 году из "Леванте". Его трансфер обошелся испанцам в €10 млн.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига Зидан
Сегодня, 19:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама