Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|33
|52
|7
|Атлетик Б
|33
|46
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта
|33
|35
|16
|Вальядолид
|34
|35
|17
|Жирона
|34
|34
|18
|Леванте
|33
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
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Зидан отказался назвать основного голкипера на следующий сезон
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался называть основного вратаря команды в следующем сезоне.
По словам Зидана, еще не время говорить об этом. Он считает, что сейчас главное то, что Кейлор Навас и Тибо Куртуа готовы вновь играть.
"Я не буду говорить, какого вратаря хочу на следующий сезон. Сейчас не время говорить об этом. Иногда я не получаю то, что хочу. Иногда наоборот. Сейчас важно то, что и Кейлор, и Тибо здоровы и готовы играть", — цитирует тренера "Реала" MAJ.
Куртуа перешел в команду из английского "Челси" летом 2018 года. За его трансфер мадридский клуб заплатил €35 млн. Навас пришел в "Реал" в 2014 году из "Леванте". Его трансфер обошелся испанцам в €10 млн.
"Газета.ру"
По словам Зидана, еще не время говорить об этом. Он считает, что сейчас главное то, что Кейлор Навас и Тибо Куртуа готовы вновь играть.
"Я не буду говорить, какого вратаря хочу на следующий сезон. Сейчас не время говорить об этом. Иногда я не получаю то, что хочу. Иногда наоборот. Сейчас важно то, что и Кейлор, и Тибо здоровы и готовы играть", — цитирует тренера "Реала" MAJ.
Куртуа перешел в команду из английского "Челси" летом 2018 года. За его трансфер мадридский клуб заплатил €35 млн. Навас пришел в "Реал" в 2014 году из "Леванте". Его трансфер обошелся испанцам в €10 млн.
"Газета.ру"
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