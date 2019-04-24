Зидан отказался назвать основного голкипера на следующий сезон

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался называть основного вратаря команды в следующем сезоне.По словам Зидана, еще не время говорить об этом. Он считает, что сейчас главное то, что Кейлор Навас и Тибо Куртуа готовы вновь играть."Я не буду говорить, какого вратаря хочу на следующий сезон. Сейчас не время говорить об этом. Иногда я не получаю то, что хочу. Иногда наоборот. Сейчас важно то, что и Кейлор, и Тибо здоровы и готовы играть", — цитирует тренера "Реала" MAJ.Куртуа перешел в команду из английского "Челси" летом 2018 года. За его трансфер мадридский клуб заплатил €35 млн. Навас пришел в "Реал" в 2014 году из "Леванте". Его трансфер обошелся испанцам в €10 млн.