Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Севилья
|33
|52
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Леванте
|34
|37
|15
|Вильярреал
|33
|36
|16
|Сельта
|34
|36
|17
|Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28
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СМИ: Мата, Бартра и Каналес могут перейти в "Атлетико"
"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщают испанские СМИ. Также в сферу интересов "матрасников" входит защитник "Бетиса" Марк Бартра.
Как информирует Sport.es, мадридский клуб хочет приобрести еще одного игрока "Бетиса" - полузащитника Серхио Каналеса. Оба перехода выглядят вероятными - игрок склонны согласится на смену клуба, а "Атлетико" может позволить себе эти трансферы.
Что касается Маты, то он хотел бы вернуться в Испании, так как не получает достаточно игрового времени в "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне 30-летний Хуан Мата провел 30 матчей за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах. Его контракт истекает в конце сезона, поэтому он может перейти как свободный агент.
"Спорт-Экспресс"
Как информирует Sport.es, мадридский клуб хочет приобрести еще одного игрока "Бетиса" - полузащитника Серхио Каналеса. Оба перехода выглядят вероятными - игрок склонны согласится на смену клуба, а "Атлетико" может позволить себе эти трансферы.
Что касается Маты, то он хотел бы вернуться в Испании, так как не получает достаточно игрового времени в "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне 30-летний Хуан Мата провел 30 матчей за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах. Его контракт истекает в конце сезона, поэтому он может перейти как свободный агент.
"Спорт-Экспресс"
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