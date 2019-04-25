Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Леванте
Вильярреал
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Леванте 34 37
15 Вильярреал 33 36
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 33 28
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СМИ: Мата, Бартра и Каналес могут перейти в "Атлетико"

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщают испанские СМИ. Также в сферу интересов "матрасников" входит защитник "Бетиса" Марк Бартра.

Как информирует Sport.es, мадридский клуб хочет приобрести еще одного игрока "Бетиса" - полузащитника Серхио Каналеса. Оба перехода выглядят вероятными - игрок склонны согласится на смену клуба, а "Атлетико" может позволить себе эти трансферы.

Что касается Маты, то он хотел бы вернуться в Испании, так как не получает достаточно игрового времени в "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне 30-летний Хуан Мата провел 30 матчей за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах. Его контракт истекает в конце сезона, поэтому он может перейти как свободный агент.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мата Бартра Каналес Атлетико Ла Лига Трансферы
Сегодня, 21:18
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