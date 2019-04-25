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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 33 64
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 33 54
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано"

Футболисты "Севильи" одержали крупную победу над "Райо Вальекано" в рамках 34-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

34 тур

"Севилья" – "Райо Вальекано" 5:0

Голы: Промес, 55, Эль-Хаддади, 57, 62, Бен-Йеддер, 70, Хиль, 86

"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Навас (Видаль, 73), Васкес (Рог, 72), Меса, Сарабия, Банега, Промес, Эль-Хаддади (Хиль, 75), Бен-Йеддер

"Райо Вальекано": Альберто Гарсия, Гальвес (Герра, 63), Веласкес, Амат, Агбо, Суарес, Морено (Тито, 46), Альваро Гарсия (Какута, 70), Посо, Эмбарба, Санто

Предупреждения: Банега, 31, Гальвес, 33, Посо, 52
Теги: Севилья Райо Вальекано Ла Лига
Вчера, 22:51
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