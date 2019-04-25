Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано"

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|33
|54
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта
|34
|36
|17
|Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (5)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (5)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (3)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (3)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (2)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (2)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (4)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (4)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (39)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (39)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (2)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (2)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (6)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (6)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (25)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (25)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (140)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (140)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Вчера, 20:24
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" (2)
"Урал" в гостях победил "Крылья Советов" (2)
Вчера, 19:46
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
"Арсенал" объявил состав на матч со "Спартаком"
Вчера, 19:34
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе (2)
Александр Кокорин: следователь оскорбил меня на первом допросе (2)
Вчера, 19:04
Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Юрий Нестеренко: стараемся не обращать внимание на место в таблице, выходим на поле и бьемся
Вчера, 18:37
Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти
Владимир Федотов: нам два раза не дали пенальти
Вчера, 18:17
Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени (9)
Александр Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени (9)
Вчера, 17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (13)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (13)
Вчера, 16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Вчера, 16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Вчера, 15:24
Павел Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали (5)
Павел Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали (5)
Вчера, 15:18
Василий Уткин: Карпина с "Матч ТВ" уволил Миллер (19)
Василий Уткин: Карпина с "Матч ТВ" уволил Миллер (19)
Вчера, 14:44
Павел Мамаев: слово "петух" унижает мужское достоинство (22)
Павел Мамаев: слово "петух" унижает мужское достоинство (22)
Вчера, 14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (36)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (36)
Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Райо Вальекано"
Футболисты "Севильи" одержали крупную победу над "Райо Вальекано" в рамках 34-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
34 тур
"Севилья" – "Райо Вальекано" 5:0
Голы: Промес, 55, Эль-Хаддади, 57, 62, Бен-Йеддер, 70, Хиль, 86
"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Навас (Видаль, 73), Васкес (Рог, 72), Меса, Сарабия, Банега, Промес, Эль-Хаддади (Хиль, 75), Бен-Йеддер
"Райо Вальекано": Альберто Гарсия, Гальвес (Герра, 63), Веласкес, Амат, Агбо, Суарес, Морено (Тито, 46), Альваро Гарсия (Какута, 70), Посо, Эмбарба, Санто
Предупреждения: Банега, 31, Гальвес, 33, Посо, 52
Чемпионат Испании
34 тур
"Севилья" – "Райо Вальекано" 5:0
Голы: Промес, 55, Эль-Хаддади, 57, 62, Бен-Йеддер, 70, Хиль, 86
"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Навас (Видаль, 73), Васкес (Рог, 72), Меса, Сарабия, Банега, Промес, Эль-Хаддади (Хиль, 75), Бен-Йеддер
"Райо Вальекано": Альберто Гарсия, Гальвес (Герра, 63), Веласкес, Амат, Агбо, Суарес, Морено (Тито, 46), Альваро Гарсия (Какута, 70), Посо, Эмбарба, Санто
Предупреждения: Банега, 31, Гальвес, 33, Посо, 52
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.