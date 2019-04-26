Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Эммануэль Адебайор: помню, Моуринью уничтожил Роналду после хет-трика

Экс-нападающий "Реала" Эммануэль Адебайор вспомнил о работе с португальским специалистом Жозе Моуринью.

"Мы выигрывали после перерыва 3:0, и Моуринью психовал в раздевалке. Он бил по холодильнику, телевизору, бросал бутылки с водой. Он уничтожал каждого. Помню, однажды он уничтожал Роналду, который сделал хет-трик. Он сказал: "Все говорят, что ты лучший в мире, но ты играешь плохо. Докажи мне, что ты лучший!". Криштиану принял это.

Роналду тренировался с нами будто со своими детьми. Передачи спиной, контроль мяча шеей. Однажды он пять секунд удерживал мяч у себя только благодаря одному касанию. Как это вообще возможно?" — приводит слова Адебайора Daily Mail.
Теги: Ла Лига Моуринью Роналду Реал
Сегодня, 10:17
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