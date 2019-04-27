Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|34
|49
|8
|Алавес
|34
|46
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта
|34
|36
|17
|Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28
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Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что второе место в Примере - неплохой результат.
"Я не думаю, что второе место в Примере - это провал. Все прекрасно понимают, с какими командами нам приходится конкурировать - это "Барселона" и "Реал". Мы стараемся быть конкурентноспособными, стараемся быть ближе к вершине турнирной таблицы. Надеюсь, что мы будем становиться только лучше с каждым годом", - сказал специалист.
Goal
"Я не думаю, что второе место в Примере - это провал. Все прекрасно понимают, с какими командами нам приходится конкурировать - это "Барселона" и "Реал". Мы стараемся быть конкурентноспособными, стараемся быть ближе к вершине турнирной таблицы. Надеюсь, что мы будем становиться только лучше с каждым годом", - сказал специалист.
Goal
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