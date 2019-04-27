Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что второе место в Примере - неплохой результат."Я не думаю, что второе место в Примере - это провал. Все прекрасно понимают, с какими командами нам приходится конкурировать - это "Барселона" и "Реал". Мы стараемся быть конкурентноспособными, стараемся быть ближе к вершине турнирной таблицы. Надеюсь, что мы будем становиться только лучше с каждым годом", - сказал специалист.