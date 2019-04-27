Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Диего Симеоне: второе место в Примере? Не думаю, что это провал

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что второе место в Примере - неплохой результат.

"Я не думаю, что второе место в Примере - это провал. Все прекрасно понимают, с какими командами нам приходится конкурировать - это "Барселона" и "Реал". Мы стараемся быть конкурентноспособными, стараемся быть ближе к вершине турнирной таблицы. Надеюсь, что мы будем становиться только лучше с каждым годом", - сказал специалист.

Goal
Теги: Симеоне Ла Лига Атлетико
Сегодня, 14:35
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#1  Ditrih   (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Симеоне-красава
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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