Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 34 49
8 Алавес 34 46
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Поль Погба согласовал контракт с "Реалом"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Реале".

По данным AS, француз уже согласовал контракт с "Реалом". Если переход состоится, Погба будет зарабатывать 12 млн евро в год.

Ранее появилась информация, что полузащитник не считает главного тренера Уле Гуннара Сульшера подходящим тренером для "МЮ".
Теги: Ла Лига Погба Реал
Сегодня, 15:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама