Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|34
|80
|2
|Атлетико
|34
|71
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Севилья
|34
|55
|5
|Хетафе
|34
|55
|6
|Валенсия
|34
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эспаньол
|34
|43
|10
|Бетис
|34
|43
|11
|Реал Сосьедад
|34
|41
|12
|Леганес
|34
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|34
|37
|16
|Сельта
|34
|36
|17
|Вальядолид
|34
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28
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"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью
"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
35-й тур
"Атлетик" – "Алавес" – 1:1
Голы: Эчеварриа, 41 (1:0). Борха Бастон, 45 (1:1).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Кордоба, 61), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Дуарте, Агиррегабирия (Брашанац, 88), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Кальери, Т.Инуи (Хони, 82).
Предупреждения: Лагуардия, 32. Рауль Гарсия, 34. Карлос Вигарай, 44. Сан-Хосе, 45+3.
Чемпионат Испании
35-й тур
"Атлетик" – "Алавес" – 1:1
Голы: Эчеварриа, 41 (1:0). Борха Бастон, 45 (1:1).
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Кордоба, 61), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Дуарте, Агиррегабирия (Брашанац, 88), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Кальери, Т.Инуи (Хони, 82).
Предупреждения: Лагуардия, 32. Рауль Гарсия, 34. Карлос Вигарай, 44. Сан-Хосе, 45+3.
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