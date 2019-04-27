Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 34 80
2 Атлетико  34 71
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Реал Сосьедад 34 41
12 Леганес 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Леванте 34 37
16 Сельта 34 36
17 Вальядолид 34 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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"Атлетик" и "Алавес" сыграли вничью

"Атлетик" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

35-й тур

"Атлетик" – "Алавес" – 1:1

Голы: Эчеварриа, 41 (1:0). Борха Бастон, 45 (1:1).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Кордоба, 61), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Дуарте, Агиррегабирия (Брашанац, 88), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Кальери, Т.Инуи (Хони, 82).

Предупреждения: Лагуардия, 32. Рауль Гарсия, 34. Карлос Вигарай, 44. Сан-Хосе, 45+3.
Теги: Атлетик Алавес Ла Лига
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