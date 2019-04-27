Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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"Барселона" обыграла "Леванте" и досрочно стала чемпионом Испании

"Барселона" выиграла у "Леванте" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. Благодаря этому каталонцы досрочно оформили чемпионский титул.

Чемпионат Испании

35 тур

"Барселона" – "Леванте" 1:0

Голы: Месси, 62

"Барселона": Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Альба, Ракитич, Видаль, Рамос (Бускетс, 73), Коутиньо (Месси, 46), Дембеле, Суарес

"Леванте": Фернандес, Луна, Робер, Везу, Коке, Кампанья, Вукчевич (Барди, 65), Рочина, Хасон, Саймон (Моралес, 46), Майораль

Предупреждения: Ракитич, 14, Рочина, 56, Везу, 58, Пике, 70, Семеду, 77, Коке, 83
Теги: Барселона Леванте Ла Лига
Вчера, 23:39
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(0)
#4  Elmo Kennedy   (Сегодня, 00:14)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Колян Безмолвный
Барселона похожа на Спартак 90-х,еще играть много туров а уже чемпион!

Осталось только отсосать Ливерпулю 0:7 и в группе выдать разницу мячей 1:18 и прям реально ссаный сраптак))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  Daniel Amokachi   (Вчера, 23:57)
  • 0
  •  (0)

Месси велик! Ничего не скажешь. Вышел на замену, исполнил, чемпионы.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Барселона похожа на Спартак 90-х,еще играть много туров а уже чемпион!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Вчера, 23:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Барсу во главе с Месси с чемпионством. Коучу тоже респект. И справедливость в том что чемпионский гол забил суперМесси.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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