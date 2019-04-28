Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео)

When you win your 10th La Liga title and get to celebrate it with the ones you love most. ?? #WeColorLaLiga pic.twitter.com/XUFhW9rzUl — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в истории клуба, который выиграл 10 чемпионских титулов.Он обошел по этому показателю Андреса Иньесту. Всего "Барса" выигрывала чемпионат Испании 26 раз.До абсолютного рекорда аргентинцу не хватает 2 титула - бывший полузащитник "Реала" Франсиско Хенто выиграл 12 чемпионств.После матча с "Леванте" (1:0), в котором Месси забил гол, аргентинец вывел на поле своих сыновей - Тьягу и Матео.