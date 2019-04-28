Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Эспаньол
Бетис
Леганес
Реал Сосьедад
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Уэска
Райо Вальекано
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 34 65
4 Севилья 34 55
5 Хетафе 34 55
6 Валенсия 34 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Эспаньол 34 43
10 Бетис 34 43
11 Леганес 35 42
12 Реал Сосьедад 34 41
13 Эйбар 34 40
14 Вильярреал 34 39
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Вальядолид 35 35
18 Жирона 34 34
19 Уэска 34 29
20 Райо Вальекано 34 28
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Лионель Месси побил рекорд "Барселоны" по чемпионским титулам и вывел на поле сыновей (видео)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым футболистом в истории клуба, который выиграл 10 чемпионских титулов.

Он обошел по этому показателю Андреса Иньесту. Всего "Барса" выигрывала чемпионат Испании 26 раз.

До абсолютного рекорда аргентинцу не хватает 2 титула - бывший полузащитник "Реала" Франсиско Хенто выиграл 12 чемпионств.

После матча с "Леванте" (1:0), в котором Месси забил гол, аргентинец вывел на поле своих сыновей - Тьягу и Матео.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Месси Барселона Ла Лига
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