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Вильярреал
Сельта
Леванте
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Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар 35 43
11 Эспаньол 34 43
12 Бетис 34 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" обыграл "Реал" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

35-й тур

"Райо Вальекано" - "Реал" - 1:0

Голы: Эмбарба, 23 (пен.)

"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба, Алекс Морено, Эмбарба, Уче Агбо, Марио Суарес (Медран, 77), Посо (Трехо, 85), Бебе (Альваро Гарсия, 78), Хави Герра.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марселу, Модрич (Иско, 74), Льоренте, Кроос, Бэйл, М.Диас (Васкес, 82), Сьос (Б.Диас, 61).

Предупреждения: Вальехо, 22. Модрич, 28. Марио Суарес, 43. М.Диас, 62. Карвахаль, 79. Марселу, 86. Уче Агбо, 90+3.
Теги: Реал Мадрид Райо Вальекано Ла Лига
Вчера, 23:54
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