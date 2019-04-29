Зинедин Зидан - о матче с "Райо Вальекано": всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен своими игроками в матче 35-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (0:1)."Сегодня мы не сделали ничего с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.Не жалею, что вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. То, что я сказал игрокам - останется в раздевалке. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.Мысли Бэйла в другом месте, а не в "Реале"? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя так заканчивать сезон так.Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность", - цитирует Зидана в твиттере журналист Дермот Корриган.