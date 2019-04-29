Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Зинедин Зидан - о матче с "Райо Вальекано": всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен своими игроками в матче 35-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (0:1).
"Сегодня мы не сделали ничего с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.
Не жалею, что вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. То, что я сказал игрокам - останется в раздевалке. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.
Мысли Бэйла в другом месте, а не в "Реале"? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.
Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя так заканчивать сезон так.
Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность", - цитирует Зидана в твиттере журналист Дермот Корриган.
Sport24.ru
"Сегодня мы не сделали ничего с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.
Не жалею, что вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. То, что я сказал игрокам - останется в раздевалке. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.
Мысли Бэйла в другом месте, а не в "Реале"? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.
Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя так заканчивать сезон так.
Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность", - цитирует Зидана в твиттере журналист Дермот Корриган.
Sport24.ru
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