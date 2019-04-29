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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар 35 43
11 Эспаньол 34 43
12 Бетис 34 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Зинедин Зидан - о матче с "Райо Вальекано": всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен своими игроками в матче 35-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано" (0:1).

"Сегодня мы не сделали ничего с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал.

Не жалею, что вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. То, что я сказал игрокам - останется в раздевалке. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были.

Мысли Бэйла в другом месте, а не в "Реале"? Не знаю, вам лучше спросить об этом его.

Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя так заканчивать сезон так.

Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность", - цитирует Зидана в твиттере журналист Дермот Корриган.

Sport24.ru
Теги: Зидан Реал Райо Вальекано Ла Лига
Сегодня, 04:10
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