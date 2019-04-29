Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от "Райо Вальекано" (0:1) в матче 35-го тура Ла Лиги."Сегодня мы ничего не делали, ноль, с первой минуты до последней. Мы вообще не играли, я зол, у нас плохой имидж, а я в ответе за это. Мы должны извиниться перед нашими фанатами за то, как мы сегодня выступили.Мы не были хороши ни в чем, ни в дуэлях, ни в беге… Мы не сделали ничего из того, что мы должны были сделать.Мы не можем закончить сезон таким образом. Мы должны уважать футбол и этот клуб.Сегодня я не могу защищать своих игроков. Я всегда буду защищать их, но не сегодня, так как мы не можем играть таким образом. Но это вина не только игроков, я тоже несу ответственность, ведь я выбираю команду. Я выбрал состав, я вносил изменения. Это моя вина", - сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.