Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эйбар
Эспаньол
Бетис
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар 35 43
11 Эспаньол 34 43
12 Бетис 34 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от "Райо Вальекано" (0:1) в матче 35-го тура Ла Лиги.

"Сегодня мы ничего не делали, ноль, с первой минуты до последней. Мы вообще не играли, я зол, у нас плохой имидж, а я в ответе за это. Мы должны извиниться перед нашими фанатами за то, как мы сегодня выступили.

Мы не были хороши ни в чем, ни в дуэлях, ни в беге… Мы не сделали ничего из того, что мы должны были сделать.

Мы не можем закончить сезон таким образом. Мы должны уважать футбол и этот клуб.

Сегодня я не могу защищать своих игроков. Я всегда буду защищать их, но не сегодня, так как мы не можем играть таким образом. Но это вина не только игроков, я тоже несу ответственность, ведь я выбираю команду. Я выбрал состав, я вносил изменения. Это моя вина", - сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.

Sport24.ru
Теги: Зидан Реал Райо Вальекано Ла Лига
Сегодня, 04:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама