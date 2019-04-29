Испания Ла Лига 2018/19 
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар 35 43
11 Эспаньол 34 43
12 Бетис 34 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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"Реал" впервые с 2008 года проиграл 10 матчей за сезон в Ла Лиге

Накануне состоялся матч 35-го тура испанской Примеры "Райо Вальекано" — "Реал" .

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча стал Адриан Эмбарба, забивший с пенальти на 23-й минуте матча.

Это поражение стало для "Реала" десятым в текущем сезоне Примеры. В последний раз мадридцы проигрывали столько матчей в сезоне-2008/09.
Теги: Ла Лига Реал Райо Вальекано
Сегодня, 08:05
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