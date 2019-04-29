"Реал" впервые с 2008 года проиграл 10 матчей за сезон в Ла Лиге

Накануне состоялся матч 35-го тура испанской Примеры "Райо Вальекано" — "Реал" .Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного мяча стал Адриан Эмбарба, забивший с пенальти на 23-й минуте матча.Это поражение стало для "Реала" десятым в текущем сезоне Примеры. В последний раз мадридцы проигрывали столько матчей в сезоне-2008/09.