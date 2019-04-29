Тренер "Райо Вальекано" - о победе над "Реалом"": теперь можно спокойно умирать

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эйбар
|35
|43
|11
|Эспаньол
|34
|43
|12
|Бетис
|34
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Главный тренер "Райо Вальекано" Франсиско Хемес прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.
"Мы провели впечатляющий матч во всех отношениях с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что тот факт, что "Реал" ни за что сейчас не борется, хотя бы чуть-чуть приуменьшает наши заслуги.
Мои игроки поздравили меня тем, что они сделали. Пообщаемся завтра. Объятий на сегодня достаточно. Мы хорошо сыграли в защите. Оборонительная работа привела к сухому матчу. Мы играли выше наших возможностей.
До этого я в жизни не обыгрывал "Реал". Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали", — цитирует тренера пресс-служба клуба в твиттере.
"Мы провели впечатляющий матч во всех отношениях с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что тот факт, что "Реал" ни за что сейчас не борется, хотя бы чуть-чуть приуменьшает наши заслуги.
Мои игроки поздравили меня тем, что они сделали. Пообщаемся завтра. Объятий на сегодня достаточно. Мы хорошо сыграли в защите. Оборонительная работа привела к сухому матчу. Мы играли выше наших возможностей.
До этого я в жизни не обыгрывал "Реал". Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали", — цитирует тренера пресс-служба клуба в твиттере.
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