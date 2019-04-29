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Атлетик Б
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Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эйбар 35 43
11 Эспаньол 34 43
12 Бетис 34 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Тренер "Райо Вальекано" - о победе над "Реалом"": теперь можно спокойно умирать

Главный тренер "Райо Вальекано" Франсиско Хемес прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

"Мы провели впечатляющий матч во всех отношениях с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что тот факт, что "Реал" ни за что сейчас не борется, хотя бы чуть-чуть приуменьшает наши заслуги.

Мои игроки поздравили меня тем, что они сделали. Пообщаемся завтра. Объятий на сегодня достаточно. Мы хорошо сыграли в защите. Оборонительная работа привела к сухому матчу. Мы играли выше наших возможностей.

До этого я в жизни не обыгрывал "Реал". Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали", — цитирует тренера пресс-служба клуба в твиттере.
Теги: Ла Лига Реал Райо Вальекано
Сегодня, 08:39
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