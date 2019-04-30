Френки де Йонг: не думаю, что сходу начну играть в основе "Барселоны"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который перейдет в "Барселону" предстоящим летом, поделился ожиданиями от своего трансфера."Не жду, что сразу стану игроком стартового состава в "Барселоне". Я поеду с огромным желанием, буду усердно трудиться с надеждой на то, что смогу пробиться в старт. Моя девушка часто ездит в Барселону, присматривает дом и всякие штуки. Мысли есть, но чего-то конкретного пока нет.Мне будет не хватать "Аякса". Я наслаждался каждым моментом, проведенным здесь. Это прекрасный клуб с замечательным видением футбола и развития молодежи. Мне очень грустно уходить, но я рад, что присоединюсь к "Барселоне", – сказал де Йонг.