Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Новости партнеров

Френки де Йонг: не думаю, что сходу начну играть в основе "Барселоны"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг, который перейдет в "Барселону" предстоящим летом, поделился ожиданиями от своего трансфера.

"Не жду, что сразу стану игроком стартового состава в "Барселоне". Я поеду с огромным желанием, буду усердно трудиться с надеждой на то, что смогу пробиться в старт. Моя девушка часто ездит в Барселону, присматривает дом и всякие штуки. Мысли есть, но чего-то конкретного пока нет.

Мне будет не хватать "Аякса". Я наслаждался каждым моментом, проведенным здесь. Это прекрасный клуб с замечательным видением футбола и развития молодежи. Мне очень грустно уходить, но я рад, что присоединюсь к "Барселоне", – сказал де Йонг.

Mundo Deportivo
Теги: Ла Лига Барселона де Йонг
Сегодня, 12:32
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:17)
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Volodia379,
Все верно .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 12:52)
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  •  (2)
online

Красавец!Думает о дальнейшем росте как футболист! А наши как бы бабок срубить по больше не напрягаясь! По этому за рубежом они на х.. ни кому не нужны! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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