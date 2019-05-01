Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Наставник "Марселя" Руди Гарсия может возглавить "Севилью"

Спортивный директор "Севильи" Мончи ищет нового главного тренера.

Как сообщает La Colina de Nervi?n, испанский специалист хочет пригласить Руди Гарсию, работающего с "Марселем". Француз является главным кандидатом на этот пост.

Сейчас "Севилью" тренирует Хоакин Капаррос.
Теги: Ла Лига Севилья Марсель
Сегодня, 08:13
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