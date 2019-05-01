Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Источник: "Валенсия" выкупит Черышева у "Вильярреала"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может остаться в клубе после окончания сезона.

Руководство "летучих мышей" провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. По информации Super Deporte, "Валенсия" заинтересована в выкупе 28-летнего хавбека сборной России, права на которого принадлежат "Вильярреалу".

В текущем сезоне Денис Черышев провел за "Валенсию" 41 матч, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. В апреле полузащитник получил повреждение связочной капсулы в колене, из-за которого вынужден пропустить остаток сезона.
Теги: Ла Лига Черышев Валенсия Вильярреал
Сегодня, 13:43
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#1  Punks NOT DEAD  Волгодонск (Сегодня, 14:02)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Всё это круто конечно, но, к сожалению Денис "хрустальный" игрок. Мешает это ему конечно.
Регистрация: 8.09.2018 [жалоба]
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