Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Хавбек "Севильи" Эвер Банега дисквалифицирован до конца сезона

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Испании, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Банега был удален в концовке матча 35-го тура ла лиги против "Жироны" (1:0). За грубую игру аргентинец дисквалифицирован на три матча, еще одну встречу он пропустит из-за перебора желтых карточек.

В текущем сезоне 30-летний Банега провел за "Севилью" 51 матч, забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач.
Теги: Ла Лига Севилья Банега
Сегодня, 15:44
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