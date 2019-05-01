Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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СМИ: "Бетис" не будет выкупать Хесе у "ПСЖ"

Нападающий "Бетиса" Хесе Родригес вернется в "ПСЖ" по окончании сезона.

Руководство испанского клуба не планирует вести переговоры о выкупе 26-летнего форварда, утверждает Mundo Deportivo.

"Бетис" не устраивает высокая зарплата Хесе (футболист получает 3 миллиона евро в год после вычета налогов) и его низкая результативность: в текущем сезоне на счету испанца один забитый гол в 15 играх за "зелено-белых".

Выступаля за "Реал", Хесе стал двукратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Испании, в составе "ПСЖ" – чемпионом Франции.

"СЭ"
Теги: Бетис Ла Лига Хесе ПСЖ Лига 1
Сегодня, 16:18
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