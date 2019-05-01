Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Новости партнеров

"Аякс" арендует полузащитника "Реала"

Амстердамский "Аякс" собирается арендовать полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.

20-летний норвежец может стать игроком голландцев уже этим летом.

По данным De Telegraaf, "Реал" планирует продлить контракт с хавбеком, после чего даст в аренду на два года "Аяксу".

Для амстердамцев Эдегор может стать достойной заменой Френки де Йонгу, который переходит в "Барселону" также летом.

Текущий сезон норвежец проведет у других голландцев - "Витесса". Они тоже арендуют футболиста.

"Газета.ру"
Теги: Аякс Реал Ла Лига
Сегодня, 18:02
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