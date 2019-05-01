"Аякс" арендует полузащитника "Реала"

Амстердамский "Аякс" собирается арендовать полузащитника "Реала" Мартина Эдегора.20-летний норвежец может стать игроком голландцев уже этим летом.По данным De Telegraaf, "Реал" планирует продлить контракт с хавбеком, после чего даст в аренду на два года "Аяксу".Для амстердамцев Эдегор может стать достойной заменой Френки де Йонгу, который переходит в "Барселону" также летом.Текущий сезон норвежец проведет у других голландцев - "Витесса". Они тоже арендуют футболиста.