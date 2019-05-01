"Реал": выражаем полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильсу

"Реал" опубликовал заявление в связи с состоянием здоровья бывшего вратаря команды Икера Касильяса, который сейчас выступает за "Порту"."Реал" хотел бы выразить свою полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу. Икер Касильяс показал нам, как преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей профессиональной карьеры, внося значительный вклад в успехи нашего клуба. Он показал нам, что сдаваться не в наших правилах, и демонстрировал это снова и снова, что оставаться сильным на протяжении самых тяжелых испытаний - это единственный путь к победе. "Реал" и все мадридисты хотели бы как можно скорее увидеть нашего легендарного капитана в добром здравии", - говорится в сообщении.