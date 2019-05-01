Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Новости партнеров

"Реал": выражаем полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильсу

"Реал" опубликовал заявление в связи с состоянием здоровья бывшего вратаря команды Икера Касильяса, который сейчас выступает за "Порту".

"Реал" хотел бы выразить свою полную поддержку нашему любимому капитану Икеру Касильясу. Икер Касильяс показал нам, как преодолевать самые невероятные испытания на протяжении всей своей профессиональной карьеры, внося значительный вклад в успехи нашего клуба. Он показал нам, что сдаваться не в наших правилах, и демонстрировал это снова и снова, что оставаться сильным на протяжении самых тяжелых испытаний - это единственный путь к победе. "Реал" и все мадридисты хотели бы как можно скорее увидеть нашего легендарного капитана в добром здравии", - говорится в сообщении.

"СЭ"
Теги: Реал Ла Лига Касильяс Порту
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#1  студия дускай   (Сегодня, 21:41)
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икер и реал неразделимы
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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