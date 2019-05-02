Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо оценил игру форварда испанского клуба Лионеля Месси.

По мнению 47-летнего бразильца лидер каталонского клуба уникальный игрок.

"Месси уникален. Не думаю, что кто-то сможет его затмить в плане индивидуальных наград. Месси соберет все призы, какие только бывают", — заявил Ривалдо.

Экс-форвард "Барселоны" также уверен, что Месси делает значительный вклад в результат команды своими голевыми передачами.

"Месси забивает важные голы и отдает ключевые передачи, которые помогают выигрывать Ла Лигу, Кубок Испании и выйти в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому его вклад в результат команды еще более значителен", — цитирует бразльского футболиста Diario AS.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 19:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама