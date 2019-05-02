Экс-форвард "Барселоны": Месси уникален

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо оценил игру форварда испанского клуба Лионеля Месси.По мнению 47-летнего бразильца лидер каталонского клуба уникальный игрок."Месси уникален. Не думаю, что кто-то сможет его затмить в плане индивидуальных наград. Месси соберет все призы, какие только бывают", — заявил Ривалдо.Экс-форвард "Барселоны" также уверен, что Месси делает значительный вклад в результат команды своими голевыми передачами."Месси забивает важные голы и отдает ключевые передачи, которые помогают выигрывать Ла Лигу, Кубок Испании и выйти в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому его вклад в результат команды еще более значителен", — цитирует бразльского футболиста Diario AS.