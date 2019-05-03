Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|...
|20
|Уэска
|35
|30
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Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду
Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что большинство болельщиков "Реала" жаждут его возвращения в стан "сливочных".
"Я всегда иду вперед с поднятой головой, моя жизнь как открытая книга. Люди в Мадриде любят и ценят меня. Фанаты "Реала" знают, как много я дал этому клубу. Люди останавливают меня везде и просят, чтобы я вернулся обратно в "Реал". Они говорят: "Это твой дом". Это то, что мне действительно нравится слышать", — сказал Роналду.
Также португалец обратил внимание и на то, что всегда находится под прицелом у недоброжелателей. Напоминают ему о возрасте, говорят, что он стар и должен уйти.
"Они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем, который никогда не должен грустить из-за денег. Люди думают, если вы не имеете денег, вы не прожили определенные моменты в своей жизни. Но это не так. Они стерегут каждый мой незабитый пенальти или плохую игру в важной встрече. Но это и есть участь спортсмена, и я к ней готов", — цитирует Роналду El Pais.
"Газета.ру"
"Я всегда иду вперед с поднятой головой, моя жизнь как открытая книга. Люди в Мадриде любят и ценят меня. Фанаты "Реала" знают, как много я дал этому клубу. Люди останавливают меня везде и просят, чтобы я вернулся обратно в "Реал". Они говорят: "Это твой дом". Это то, что мне действительно нравится слышать", — сказал Роналду.
Также португалец обратил внимание и на то, что всегда находится под прицелом у недоброжелателей. Напоминают ему о возрасте, говорят, что он стар и должен уйти.
"Они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем, который никогда не должен грустить из-за денег. Люди думают, если вы не имеете денег, вы не прожили определенные моменты в своей жизни. Но это не так. Они стерегут каждый мой незабитый пенальти или плохую игру в важной встрече. Но это и есть участь спортсмена, и я к ней готов", — цитирует Роналду El Pais.
"Газета.ру"
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