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Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Болельщики "Реала" желают возвращения Роналду в команду

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что большинство болельщиков "Реала" жаждут его возвращения в стан "сливочных".

"Я всегда иду вперед с поднятой головой, моя жизнь как открытая книга. Люди в Мадриде любят и ценят меня. Фанаты "Реала" знают, как много я дал этому клубу. Люди останавливают меня везде и просят, чтобы я вернулся обратно в "Реал". Они говорят: "Это твой дом". Это то, что мне действительно нравится слышать", — сказал Роналду.

Также португалец обратил внимание и на то, что всегда находится под прицелом у недоброжелателей. Напоминают ему о возрасте, говорят, что он стар и должен уйти.

"Они видят во мне человека, у которого никогда не должно быть проблем, который никогда не должен грустить из-за денег. Люди думают, если вы не имеете денег, вы не прожили определенные моменты в своей жизни. Но это не так. Они стерегут каждый мой незабитый пенальти или плохую игру в важной встрече. Но это и есть участь спортсмена, и я к ней готов", — цитирует Роналду El Pais.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 17:40
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#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Наверное в Реале закончился запас шампуня от спонсоров.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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