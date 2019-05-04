Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Защитник "Лиона" Менди привлек внимание "Реала"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди попал в сферу интересов "Реала", сообщает Marca.

Руководство "сливочных" рассматривает 23-летнего француза как замену ветерану Марсело. Оба игрока выступают на позиции левого защитника.

Сумма сделки по Менди оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Менди провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Теги: Лион Реал Мадрид Ферлан Менди
Сегодня, 14:21
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