Защитник "Лиона" Менди привлек внимание "Реала"

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|...
|20
|Уэска
|35
|30
Лента новостей:
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (4)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (4)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
00:20
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Рашид Рахимов - о своем будущем: тренерская работа такова, что ты можешь в любой момент уйти, я к этому готов
Вчера, 23:54
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (6)
"Севилья" на своём поле потерпела разгром в матче с "Леганесом" (6)
Вчера, 23:53
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ
Вчера, 23:43
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
"Страсбург" и "Марсель" поделили очки в матче Лиги 1
Вчера, 23:27
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"
Вчера, 23:25
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Гол Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Торино" (1)
Вчера, 22:45
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь
Вчера, 22:30
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Ведран Чорлука готов сыграть с "Арсеналом" (1)
Вчера, 22:15
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Евгений Башкиров: за счет командных действий, за счет терпения и характера смогли победить
Вчера, 22:00
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Луис Адриано и Боккетти не сыграют с "Уралом" (11)
Вчера, 21:37
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"
Защитник "Лиона" Менди привлек внимание "Реала"
Защитник "Лиона" Ферлан Менди попал в сферу интересов "Реала", сообщает Marca.
Руководство "сливочных" рассматривает 23-летнего француза как замену ветерану Марсело. Оба игрока выступают на позиции левого защитника.
Сумма сделки по Менди оценивается в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Менди провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Руководство "сливочных" рассматривает 23-летнего француза как замену ветерану Марсело. Оба игрока выступают на позиции левого защитника.
Сумма сделки по Менди оценивается в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Менди провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
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