Защитник "Лиона" Менди привлек внимание "Реала"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди попал в сферу интересов "Реала", сообщает Marca.Руководство "сливочных" рассматривает 23-летнего француза как замену ветерану Марсело. Оба игрока выступают на позиции левого защитника.Сумма сделки по Менди оценивается в 40 миллионов евро.В нынешнем сезоне Менди провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.