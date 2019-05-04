Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Севилья
|35
|55
|5
|Хетафе
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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"Леванте" разгромил "Райо Вальекано"
"Леванте" на своем поле уверенно победил "Райо Вальекано" (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
36-й тур
"Леванте" – "Райо Вальекано" – 4:1
Голы: Кампанья, 14 (1:0). Везу, 43 (2:0). Альваро Гарсия, 71 (2:1). Хасон, 85 (3:1). Барди, 90 (4:1).
Нереализованный пенальти: Моралес, 30 (вратарь)
"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 66), Барди, Хасон, Моралес (Постиго, 88), Майораль (Саймон, 79).
"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба (Хави Герра, 46), Алекс Морено, Марио Суарес, Посо, Уче Агбо (Медран, 29), Бебе (Альваро Гарсия, 64), Эмбарба, Рауль де Томас.
Предупреждения: Медран, 58. Марио Суарес, 68. Эмбарба, 78. Кампанья, 86.
Удаление: Эмбарба, 82.
Чемпионат Испании
36-й тур
"Леванте" – "Райо Вальекано" – 4:1
Голы: Кампанья, 14 (1:0). Везу, 43 (2:0). Альваро Гарсия, 71 (2:1). Хасон, 85 (3:1). Барди, 90 (4:1).
Нереализованный пенальти: Моралес, 30 (вратарь)
"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 66), Барди, Хасон, Моралес (Постиго, 88), Майораль (Саймон, 79).
"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба (Хави Герра, 46), Алекс Морено, Марио Суарес, Посо, Уче Агбо (Медран, 29), Бебе (Альваро Гарсия, 64), Эмбарба, Рауль де Томас.
Предупреждения: Медран, 58. Марио Суарес, 68. Эмбарба, 78. Кампанья, 86.
Удаление: Эмбарба, 82.
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