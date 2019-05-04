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Вальядолид
Райо Вальекано
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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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"Леванте" разгромил "Райо Вальекано"

"Леванте" на своем поле уверенно победил "Райо Вальекано" (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

36-й тур

"Леванте" – "Райо Вальекано" – 4:1

Голы: Кампанья, 14 (1:0). Везу, 43 (2:0). Альваро Гарсия, 71 (2:1). Хасон, 85 (3:1). Барди, 90 (4:1).

Нереализованный пенальти: Моралес, 30 (вратарь)

"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 66), Барди, Хасон, Моралес (Постиго, 88), Майораль (Саймон, 79).

"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Гальвес, Ба (Хави Герра, 46), Алекс Морено, Марио Суарес, Посо, Уче Агбо (Медран, 29), Бебе (Альваро Гарсия, 64), Эмбарба, Рауль де Томас.

Предупреждения: Медран, 58. Марио Суарес, 68. Эмбарба, 78. Кампанья, 86.

Удаление: Эмбарба, 82.
Теги: Леванте Райо Вальекано Ла Лига
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