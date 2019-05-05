Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Б
|35
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Леганес
|36
|45
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Жирона
|36
|37
|18
|Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|35
|30
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"Хетафе" закрепился на четвертом месте в таблице чемпионата Испании
"Хетафе" на своем поле добился победы над "Жироной" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
36-й тур
"Хетафе" – "Жирона" – 2:0
Голы: Хорхе Молина, 16 (1:0). Анхель, 77 (2:0).
"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Максимович (Кристофоро, 85), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61).
"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала (Планас, 58), Хуанпе, Борха (Робертс, 69), Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс (Пэк Сын Хо, 81), Гранель, Думбья, Фернандес.
Предупреждения: Алькала, 45+1. Хайме Мата, 47. Хуанпе, 52. Бруно Гонсалес, 60. Думбья, 60. Оливера, 90+1.
Удаление: Борха, 69.
Чемпионат Испании
36-й тур
"Хетафе" – "Жирона" – 2:0
Голы: Хорхе Молина, 16 (1:0). Анхель, 77 (2:0).
"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Максимович (Кристофоро, 85), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61).
"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала (Планас, 58), Хуанпе, Борха (Робертс, 69), Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс (Пэк Сын Хо, 81), Гранель, Думбья, Фернандес.
Предупреждения: Алькала, 45+1. Хайме Мата, 47. Хуанпе, 52. Бруно Гонсалес, 60. Думбья, 60. Оливера, 90+1.
Удаление: Борха, 69.
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