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Сельта
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Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Леганес 36 45
12 Бетис 35 44
13 Эйбар 35 43
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Жирона 36 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 35 30
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"Хетафе" закрепился на четвертом месте в таблице чемпионата Испании

"Хетафе" на своем поле добился победы над "Жироной" (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

36-й тур

"Хетафе" – "Жирона" – 2:0

Голы: Хорхе Молина, 16 (1:0). Анхель, 77 (2:0).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье (Портильо, 76), Джене, Бруно Гонсалес, Оливера, Максимович (Кристофоро, 85), Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Анхель, 61).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала (Планас, 58), Хуанпе, Борха (Робертс, 69), Порту, Алейкс Гарсия, Пере Понс (Пэк Сын Хо, 81), Гранель, Думбья, Фернандес.

Предупреждения: Алькала, 45+1. Хайме Мата, 47. Хуанпе, 52. Бруно Гонсалес, 60. Думбья, 60. Оливера, 90+1.

Удаление: Борха, 69.
Теги: Хетафе Жирона Ла Лига
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