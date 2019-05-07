Хосеп Мария Бартомеу: я бы не давал Месси "Золотой мяч". Он выше этого

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу считает, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси превосходит уровень награды "Золотой мяч"."Я бы даже не давал ему "Золотой мяч". Он выше этого, он в своей личной категории. Есть великие игроки, но он из другого измерения", - цитирует Бартомеу The Guardian.Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".