Диего Годин решил покинуть "Атлетико"

Защитник испанского "Атлетико" Диего Годин объявил о своем уходе из команды, сообщает Marca в своем твиттере.О том, что футболист покидает индейцев, было объявлено на пресс-конференции клуба.Контракт 33-летнего уругвайца с "матрасниками" завершится летом 2020 года. Также в СМИ появлялись сообщения, что Годин продлевать его не намерен.В составе "Атлетико" футболист играет с лета 2010 года. За его трансфер мадридцы заплатили €8 млн.Ожидается, что Годин перейдет в итальянский "Интер".