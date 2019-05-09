Луису Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Нападающему "Барселоны" Луису Суаресу сегодня, 9 мая, проведут артроскопию правого колена, сообщает официальный сайт каталонцев.32-летний уругваец испытывает проблемы с мениском.Суарес будет находиться под наблюдением врачей "Барселоны". Сроки восстановления станут известны позже.