СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны", утверждает Le Parisien.По информации СМИ, "Барселона" намерена начать переговоры с "Атлетико" о трансфере Гризманна после 1 июля 2019-го, когда отступные за форварда сократятся с 200 миллионов евро до 120. Контракт француза с "матрасниками" действует до 30 июня 2023 года.