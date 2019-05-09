Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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СМИ: "Барселона" хочет приобрести летом Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн в летнее трансферное окно может стать игроком "Барселоны", утверждает Le Parisien.

По информации СМИ, "Барселона" намерена начать переговоры с "Атлетико" о трансфере Гризманна после 1 июля 2019-го, когда отступные за форварда сократятся с 200 миллионов евро до 120. Контракт француза с "матрасниками" действует до 30 июня 2023 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гризманн Барселона Атлетико Ла Лига
Сегодня, 21:17
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#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 22:12)
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Болеет за:
«Зенит»
зачем ему эта барселоно-дыра???
поедет спокойно парень в АПЛ играть в нормальный футбол
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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