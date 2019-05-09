Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Источник: Зидан провёл встречу с Модричем

В четверг, 9 мая, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провёл встречу с полузащитником своей команды Лукой Модричем, сообщает Cadena Cope.

По информации источника, на встрече наставник "Королевского клуба" расспросил 33-летнего хавбека о его планах на будущее и заверил футболиста, что рассчитывает на него в следующем сезоне. В ответ хорват заявил, что желает завершить карьеру на "Сантьяго Бернабеу". В свою очередь французский специалист сообщил, что планирует использовать игрока в роли, которая предполагает освобождение от работы на оборону.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зидан Модрич Реал Ла Лига
Вчера, 23:15
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