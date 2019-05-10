Луис Суарес сможет вернуться на поле через четыре недели

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес перенесет операцию артроскопическую операцию, сообщается на официальном сайте клуба.32-летний уругваец повредил мениск на правом колене.Ожидается, что на восстановление футболисту потребуется от четырех до шести недель.